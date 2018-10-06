В рязанском твороге нашли остатки антибиотиков

В рязанском твороге «Амка» нашли остатки антибиотиков. Продукт не стал лучшим согласно рейтингу, который опубликовало «
Эксперты изучили продукцию по 75 показателям качества. Помимо остатков антибиотиков, в твороге рязанского производителя нашли консервант- сорбиновую кислоту, также в нем недостаточно жира. Творог получил оценку в 3,33 балла из 5 возможных.
Среди достоинств — достаточное количество белков, качественное молоко, отсутствие растительных жиров и крахмала.
Знаки качества эксперты присвоили творогу:
- «Агрокомплекс»;
- «Белый город»;
- «Братья Чебурашкины»;
- «Коровка из Кореновки»;
- «Томмолоко»;
- «Углече Поле».
Пятибалльные оценки также получили:
- «Брест Литовск»;
- «Вожгалы»;
- «Вологжанка»;
- «Вятушка»;
- «Заливные луга»;
- «Красногорский»;
- «Кубанская Буренка»;
- Молочный комбинат «Ставропольский»;
- «Першинский»;
- «Славмо»;
- «Томское молоко».