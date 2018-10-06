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15:58, 6 октября 2018 2 829
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В рязанском твороге нашли остатки антибиотиков

В рязанском твороге нашли остатки антибиотиков

В рязанском твороге «Амка» нашли остатки антибиотиков. Продукт не стал лучшим согласно рейтингу, который опубликовало «Роскачество».

Эксперты изучили продукцию по 75 показателям качества. Помимо остатков антибиотиков, в твороге рязанского производителя нашли консервант- сорбиновую кислоту, также в нем недостаточно жира. Творог получил оценку в 3,33 балла из 5 возможных.

Среди достоинств — достаточное количество белков, качественное молоко, отсутствие растительных жиров и крахмала.

Знаки качества эксперты присвоили творогу:

  • «Агрокомплекс»;
  • «Белый город»;
  • «Братья Чебурашкины»;
  • «Коровка из Кореновки»;
  • «Томмолоко»;
  • «Углече Поле».

Пятибалльные оценки также получили:

  • «Брест Литовск»;
  • «Вожгалы»;
  • «Вологжанка»;
  • «Вятушка»;
  • «Заливные луга»;
  • «Красногорский»;
  • «Кубанская Буренка»;
  • Молочный комбинат «Ставропольский»;
  • «Першинский»;
  • «Славмо»;
  • «Томское молоко».

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