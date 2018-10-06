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21:31, 6 октября 2018 397
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Правительство поддержало снижение налогов для самозанятых

Правительство поддержало снижение налогов для самозанятых

Российское правительство поддержало законопроект о снижении налогов для самозанятых граждан. Об этом передает ТАСС.

Предлагается снизить налоговую нагрузку на самозанятых граждан с настоящих 13% до 4%. Если услуги оказываются не физическим лицам, а юридическим, ставка налога составит 6%.

Новый режим смогут использовать те, кто получают до 2,4 млн рублей дохода в год, не имеющих работодателя и наемных работников.

Налог на профессиональный доход отработают в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан. Затем режим могут применить во всей стране.


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