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11:57, 6 октября 2018 665
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Кемеровские археологи обнаружили артефакты XVIII века

Кемеровские археологи обнаружили артефакты XVIII века

Археологи обнаружили в Кировском районе Кемерова артефакты XVIII века. Раскопки планируют продолжить, передает портал Vse42.

Изучая карты, ученые обратили внимание на незастроенный участок, где раньше располагался амбар. Во время раскопок там нашли монету 1748 года выпуска, кованые гвозди, керамические изделия и фарфоровую посуду.

«У нас появляются новые знания о том, кто здесь жил, каков был их быт. Слой за слоем мы видим, что эти поселения основаны ранее XIX века. Теперь мы строим планы по освоению новых участков, раскопки планируется начать весной будущего года», — заявил глава Кемерова Илья Середюк.

Найденные артефакты поместят в музей археологии.

Фото администрации Кемерова


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