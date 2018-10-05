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18:20, 5 октября 2018 1 383
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Касимовскую пенсионерку осудят за убийство соседа молотком и вилами

Касимовскую пенсионерку осудят за убийство соседа молотком и вилами

В Рязанской области 59-летнюю пенсионерку осудят за убийство соседа молотком и вилами. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Инцидент произошел 29 июня 2018 года. Жительница Касимовского района распивала спиртное с соседом во дворе своего дома в деревне Бреево. Между ними возникла ссора, во время которой мужчина ударил женщину.

Последняя взяла на крыльце дома молоток, подошла к соседу и несколько раз ударила его по голове. Затем она ударила упавшего мужчину острой частью вил. Он скончался от полученных травм на месте происшествия.

В отношении злоумышленницы возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Дело направили в суд.


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