Касимовскую пенсионерку осудят за убийство соседа молотком и вилами

В Рязанской области 59-летнюю пенсионерку осудят за убийство соседа молотком и вилами. Об этом сообщила
Инцидент произошел 29 июня 2018 года. Жительница Касимовского района распивала спиртное с соседом во дворе своего дома в деревне Бреево. Между ними возникла ссора, во время которой мужчина ударил женщину.
Последняя взяла на крыльце дома молоток, подошла к соседу и несколько раз ударила его по голове. Затем она ударила упавшего мужчину острой частью вил. Он скончался от полученных травм на месте происшествия.
В отношении злоумышленницы возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).
Дело направили в суд.