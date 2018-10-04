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14:21, 4 октября 2018 317
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Россия заняла второе место по числу смертей во время селфи

Россия заняла второе место по числу смертей во время селфи

Россия заняла второе место по числу смертей и несчастных случаев во время селфи. Об этом со ссылкой на Journal of Family Medicine and Primary Care передает РИА «Новости».

Индийские ученые провели исследование на основе ключевых слов в мировых новостях и выяснили, что с октября 2011 года по ноябрь 2017 во время селфи погибли 259 человек.

Первое место в рейтинге заняла Индия (159 человек). Второе — Россия (16), третье — США (14) и четвертое — Пакистан (11).

Отмечается, что средний возраст погибших примерно 23 года. Кроме того, мужчин умирает больше.

В период с 2016 по 2017 год зафиксировано больше смертей, чем с 2014 по 2015. Ученые объяснили это тем, что люди стали чаще пользоваться телефонами с улучшенной камерой и моноподами.

Исследователи подчеркнули, что все несчастные случаи посчитать невозможно, поскольку значительное количество таких смертей не регистрируется в развивающихся странах.


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