На выставку в Рязань привезут кошек редкой породы

В Рязани пройдет международная выставка кошек «Осенние смотрины». На нее привезут более ста животных из Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы, Липецка, Нижнего Новгорода и Красноярска.
Посетители «смотрин» увидят бенгалов, бурманских и сибирских кошек, а также представителей редкой абиссинской породы.
Оценивать животных будут профессиональные судьи из Москвы. В программе выставки несколько кошачьих шоу:
- «Расписные матрешки» (участвуют все кошки с рисунком);
- «Нарядные манишки» (участвуют все кошки с белым окрасом);
- «Бархатная бекеша» (участвуют все короткошерстные кошки);
- «Осенний лес» (участвуют все животные аборигенных пород).
Кроме того, на «Осенних смотринах» желающие смогут купить привитых котят от заводчиков.
Выставка пройдет в ТРЦ «М5 Молл» (у входа №1, рядом с магазином «Читай-город») 6-7 октября. Время работы с 10:00 до 18:00.
Вход платный. Стоимость билета для взрослого — 200 рублей, детям с 7 до 14 лет — 100 рублей, до 7 лет — бесплатно.