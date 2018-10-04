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12:16, 4 октября 2018 1 334
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На выставку в Рязань привезут кошек редкой породы

На выставку в Рязань привезут кошек редкой породы

В Рязани пройдет международная выставка кошек «Осенние смотрины». На нее привезут более ста животных из Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы, Липецка, Нижнего Новгорода и Красноярска.

Посетители «смотрин» увидят бенгалов, бурманских и сибирских кошек, а также представителей редкой абиссинской породы.

Оценивать животных будут профессиональные судьи из Москвы. В программе выставки несколько кошачьих шоу:

  • «Расписные матрешки» (участвуют все кошки с рисунком);
  • «Нарядные манишки» (участвуют все кошки с белым окрасом);
  • «Бархатная бекеша» (участвуют все короткошерстные кошки);
  • «Осенний лес» (участвуют все животные аборигенных пород).

Кроме того, на «Осенних смотринах» желающие смогут купить привитых котят от заводчиков.

Выставка пройдет в ТРЦ «М5 Молл» (у входа №1, рядом с магазином «Читай-город») 6-7 октября. Время работы с 10:00 до 18:00.

Вход платный. Стоимость билета для взрослого — 200 рублей, детям с 7 до 14 лет — 100 рублей, до 7 лет — бесплатно.


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