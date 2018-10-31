В Рязани выбрали участниц «Топ-модель России 2018». Фото

В Рязани прошёл региональный отборочный этап Всероссийского конкурса «Топ-модель России, Рязань 2018».
Победившие в различных номинациях девушки представят регион в Москве и на международном конкурсе «Топ-модель СНГ».
Анна Канюкова поборется за титул «Топ-модель России».
На конкурс «Юная топ-модель России» отправится Анастасия Алпатова.
Гран-при получила Егорова Дина, она представит регион на международном конкурсе «Топ-модель СНГ».
Фотографии из группы «Вконтакте» «Топ-модель России. Рязань 2018»