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21:03, 31 октября 2018 2 293
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В Рязани выбрали участниц «Топ-модель России 2018». Фото 1

В Рязани выбрали участниц «Топ-модель России 2018». Фото

В Рязани прошёл региональный отборочный этап Всероссийского конкурса «Топ-модель России, Рязань 2018».

Победившие в различных номинациях девушки представят регион в Москве и на международном конкурсе «Топ-модель СНГ».

Анна Канюкова поборется за титул «Топ-модель России».

На конкурс «Юная топ-модель России» отправится Анастасия Алпатова.

Гран-при получила Егорова Дина, она представит регион на международном конкурсе «Топ-модель СНГ».

Фотографии из группы «Вконтакте» «Топ-модель России. Рязань 2018»


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