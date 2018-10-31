В Рязани появится новая транспортная схема. Соответствующий вопрос обсудили депутаты облдумы и представители городской администрации на правительственном часе на тему «Организации обслуживания в Рязанской области».
Известно, что существующую схему транспортного обслуживания в городе приняли в 2007 году и, как отметил заместитель главы администрации Владимир Луканцов, с расширением городского пространства она устарела.
Он рассказал, что в настоящее время разработкой новой модели занимаются две организации. Одна из предложенных моделей включает создание магистральных маршрутов. На них будут ездить автобусы большой вместимостью, чтобы разгрузить центр города.
Также схема предусматривает создание сети подвозных маршрутов и шести пересадочных узлов. Вторую модель представят до 30 ноября.
Замглавы администрации подчеркнул, что в основу схемы положена троллейбусная сеть, как наиболее экологически чистый вид транспорта.
Он добавил, что варианты формируются с учетом существующих нормативов по транспортному обслуживанию населения, по которым допускается не более двух пересадок, чтобы добраться из одной части города в другую.