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17:31, 31 октября 2018 1 027

В Рязани открылся обновленный офис МТС для корпоративных клиентов

В Рязани открылся обновленный офис МТС для корпоративных клиентов

Компания МТС завершила обновление офиса по работе с корпоративными клиентами, расположенного по адресу улица Праволыбедская, 31. Основные изменения коснулись интерьера, дизайна, а также зонирования пространства и установки нового оборудования.

Обновленный офис не сменил привычного места расположения, но при этом значительно увеличился в размерах, став более современным, просторным и комфортным как для клиентов компании, так и для сотрудников.

Здесь расширили клиентскую зону, оборудовали две переговорные комнаты и зону backoffice, где сотрудники подразделения будут заниматься разработкой комплексных проектов, продумывать внедрение новый решений или проводить мозговые штурмы.

В день открытия для гостей провели экскурсию, а также презентовали услуги, которые МТС применяет в бизнес-процессах.

Так рязанцы узнали, что используя облачные решения МТС, можно организовать виртуальные рабочие места: хранение данных и настроек в облаке позволяет сотруднику начать прерванную работу с любого места в офисе. А при помощи услуги «МТС координатор» в режиме реального времени можно планировать работу штата, координировать действия и контроль перемещения сотрудников.

«Цель редизайна офиса по работе с корпоративными клиентами — это комфорт наших клиентов, повышение эффективности собственных сотрудников и развитие цифровых услуг в регионе. Сегодня мы можем предложить самые современные цифровые продукты и решения, повышающие эффективность бизнес-процессов. В частности, облачные технологии, аудит информационных систем, помощь в закупке и установке программного обеспечения и оборудования, реализация различных IT-решений, а также их дальнейшее обслуживание и техподдержка. Мы рады, что весь комплекс наших инновационных услуг мы можем презентовать клиентам в новом, комфортном и современном офисе», — отметил директор филиала компании МТС в Рязанской области Александр Ляк.

Офис на улице Праволыбедской работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.


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