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19:30, 31 октября 2018 1 007
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В 2019 году вырастет прожиточный минимум рязанского пенсионера

В 2019 году вырастет прожиточный минимум рязанского пенсионера

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В 2019 году вырастет прожиточный минимум рязанского пенсионера. Соответствующий закон приняли депутаты облдумы на заседании в среду, 31 октября.

Согласно документу, в 2019 году прожиточный минимум пенсионера составит 8 568 рублей (рост к 2018 году на 75 рублей или на 0,9%).

И.о. министра труда и соцзащиты населения региона Денис Боков пояснил, что указанная величина определяется ежегодно на основании потребительской корзины и статистических данных об уровне потребительских цен на продукты питания для установления социальной доплаты к пенсии.

Закон вступит в силу с 1 января 2019 года.


© RZN.info

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