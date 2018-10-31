В 2019 году вырастет прожиточный минимум рязанского пенсионера. Соответствующий закон приняли депутаты облдумы на заседании в среду, 31 октября.
Согласно документу, в 2019 году прожиточный минимум пенсионера составит 8 568 рублей (рост к 2018 году на 75 рублей или на 0,9%).
И.о. министра труда и соцзащиты населения региона Денис Боков пояснил, что указанная величина определяется ежегодно на основании потребительской корзины и статистических данных об уровне потребительских цен на продукты питания для установления социальной доплаты к пенсии.
Закон вступит в силу с 1 января 2019 года.