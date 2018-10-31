Рязанское предприятие оштрафовали на три миллиона на продажу нелегального алкоголя. Об этом сообщил
Проверка показала, что ООО «К» продавало спиртное без сопроводительных документов, удостоверяющих легальность его производства и оборота.
Кроме того, предприятия не было лицензии на осуществление деятельности по розничной продаже алкоголя.
Суд привлек организацию к административной ответственности по части 2 статьи 14.16 и части 3 статьи 14.17 КоАП РФ и оштрафовал на три миллиона рублей.
Решение суда не вступило в законную силу.