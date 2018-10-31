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18:47, 31 октября 2018 481
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Рязанское предприятие оштрафовали на три миллиона на продажу нелегального алкоголя

Рязанское предприятие оштрафовали на три миллиона на продажу нелегального алкоголя

Рязанское предприятие оштрафовали на три миллиона на продажу нелегального алкоголя. Об этом сообщил сайт региональной прокуратуры.

Проверка показала, что ООО «К» продавало спиртное без сопроводительных документов, удостоверяющих легальность его производства и оборота.

Кроме того, предприятия не было лицензии на осуществление деятельности по розничной продаже алкоголя.

Суд привлек организацию к административной ответственности по части 2 статьи 14.16 и части 3 статьи 14.17 КоАП РФ и оштрафовал на три миллиона рублей.

Решение суда не вступило в законную силу.


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