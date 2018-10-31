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22:30, 31 октября 2018 1 292
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Рязанцев пригласили на «Ночь искусств»

Рязанцев пригласили на «Ночь искусств»

Фото: Pixabay.com

Рязанский кремль пригласил желающих на «Ночь искусств-2018». Ежегодная акция пройдет в воскресенье, 4 ноября. Об этом сообщил сайт историко-архитектурного музея-заповедника.

Тема этого года — «Искусство объединяет». Все экспозиции и выставки музея-заповедника будут работать бесплатно с 18.00 до 23.00.

Во дворце Олега откроют для посещения экспозиции «От Руси к России», выставки «Реликвии земли Рязанской» (мини-экскурсии и научные консультации, сеансы: «Лицевое шитье» (18.30, 20.00, 21.30), «Деревянная полихромная скульптура» (19.00, 20.30, 22.00), «Ювелирное искусство» (19.30, 21.00, 22.30); «Чтоб история на фактах крепла», «Рязанский Дон Кихот».

Выставка «Чудо грамзаписи» будет работать в Певческом корпусе.

Помимо этого, в кремле пройдут платные мероприятия. Среди них мастер-класс от галереи пряников для взрослых и детей 5-12 лет, художественный декупаж «Все краски осени» и мастер-класс с дегустацией «Что вы знаете о кофе?».

В Консисторском корпусе можно будет посетить выставку «Человек и природа», музей-театр «Когда заговорили вещи» и спектакль «Умолкнувшие звуки».

Также по ночной Рязани проведут автобусную экскурсию «Городская историческая среда». Цена билета — 200 рублей, предварительно их можно купить в кассе музея. Экскурсии пройдут в 18:30, 20:00 и 21:30.


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