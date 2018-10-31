«Ресторан 62» проведет для рязанцев «Веселое чаепитие»

«Ресторан 62» пригласил рязанцев с детьми на «Веселое чаепитие», которое состоится 4 ноября. На нем для гостей организуют мастер-класс по лепке цветных пельменей.
«Мы хотели напомнить нашим гостям о такой замечательной традиции в русских семьях — лепке пельменей. Сейчас многие из-за нехватки времени не успевают заниматься такими простыми и естественными вещами, — рассказали в ресторане. — Лепка пельменей — это лучший антидепрессант. Если у вас осенняя хандра, соберите друзей на приготовление пельменей — ее как рукой снимет».
Мастер-классы проходят по адресу:
Записаться на мастер-класс можно по телефону: