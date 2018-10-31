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10:37, 31 октября 2018 336

«Ресторан 62» проведет для рязанцев «Веселое чаепитие»

«Ресторан 62» проведет для рязанцев «Веселое чаепитие»

«Ресторан 62» пригласил рязанцев с детьми на «Веселое чаепитие», которое состоится 4 ноября. На нем для гостей организуют мастер-класс по лепке цветных пельменей.

«Мы хотели напомнить нашим гостям о такой замечательной традиции в русских семьях — лепке пельменей. Сейчас многие из-за нехватки времени не успевают заниматься такими простыми и естественными вещами, — рассказали в ресторане. — Лепка пельменей — это лучший антидепрессант. Если у вас осенняя хандра, соберите друзей на приготовление пельменей — ее как рукой снимет».

Мастер-классы проходят по адресу: Первомайский проспект, 62-а каждое воскресение в 13:00. Стоимость участия — 500 рублей с семьи.

Записаться на мастер-класс можно по телефону: +7 (900) 606-57-35 (Наталья).


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1 неделя назад
Брошенные реки. Какие рязанские водоемы в будущем могут исчезнуть с географических карт

Брошенные реки. Какие рязанские водоемы в будущем могут исчезнуть с географических карт 2

В Рязани свои воды несут несколько речек, относящихся к Окскому бассейну. Некоторые из них находится либо под угрозой исчезновения, либо рискуют превратиться в грязные канавы.

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