Брокер Альпари предложил рязанцам новые идеи для инвестирования

Компания Альпари предложила клиентам новые инвестиционные продукты, которые имеют «высокий потенциал роста доходности». Брокер предоставляет услуги на финансовых рынках уже около 20 лет.
Сейчас, по данным экспертов, лидирующие позиции на мировом рынке в сфере строительного бизнеса занимает компания Simpson Manufacturing. Она предоставляет фурнитуры для бетонных и деревянных конструкций, используя новейшие технологические разработки и интересные дизайнерские решения.
Согласно статистике, рост ее акций имеют высокие потенциальные возможности для инвесторов. «Simpson Manufacturing — это отличная инвестиционная идея для заработка в пассивном режиме, которой может воспользоваться любой желающий инвестор компании», — отметили в Альпари.
Кроме того, на мировом рынке в сфере торговли высокие рейтинговые позиции занимает Farfetch. Площадка объединяет онлайн-покупателей и более трех тысяч брендов мирового уровня. Ее акции постоянно растут, поэтому эксперты признают Farfetch «отличной идеей для инвестирования».
По словам представителей Альпари, соблюдая основные правила инвестирования и имея в портфеле продукты с различными рисками, можно получать постоянный доход.
«Важно помнить, что высокорисковых инструментов должно быть не более 10% от общего числа инструментов инвестиционного портфеля. Классический вариант рассматривает около 60% низкорисковых продуктов, однако решение всегда остается за инвестором», — подчеркнули в компании.
Для того, чтобы стать инвестором Альпари, нужно:
- пройти регистрацию на сайте;
- в личном кабинете выбрать инвестиционный актив или при помощи инструментов, которые предлагает брокер, создать собственный структурированный продукт;
- пополнить денежными средствами свой лицевой счет и инвестировать в выбранный продукт.
Более подробную информацию можно узнать на сайте брокера.