Рязанские депутаты утвердили семь постоянных комитетов гордумы

Рязанские депутаты утвердили изменения в структуре гордумы. На внеочередном заседании во вторник, 30 октября, они поддержали решение о создании семи постоянных комитетов.
Согласно решению, комитеты преобразовали следующим образом:
- комитет по развитию местного самоуправления, регламенту и депутатской этике;
- комитет по общественной безопасности и противодействию коррупции;
- комитет по бюджету и налоговой политике;
- комитет по экономическому развитию и муниципальной собственности;
- комитет по социальным вопросам;
- комитет по градостроительной деятельности и землепользованию;
- комитет по ЖКХ и развитию городской инфраструктуры.
Отметим, что комитетов стало на один меньше. Комитет по организации работы, регламенту и депутатской этике объединили с комитетом по развитию местного самоуправления.
«Чтобы мы двигались эффективно в дальнейшем, структура должна быть оптимизирована и должна быть оптимально касающейся тех направлений, которые интересуют граждан, а не разбита, как это было некоторое время назад», — подчеркнула председатель рязанской гордумы Юлия Рокотянская.
Депутаты дополнили несколько направлений деятельности. Так, комитет по бюджету и налоговой политике будет также рассматривать программы города и отчеты по их исполнению. Социальный комитет займется вопросами по обеспечению организации отдыха детей в каникулы, а также поддержкой ветеранов, установлением мемориальных досок и других памятных знаков на территории Рязани.
Комитет по ЖКХ и развитию городской инфраструктуры будет утверждать правила благоустройства территорий, управлять ресурсами администрации в области обращения с отходами и займется развитием транспортных, коммунальных и социальных ресурсов.
К направлениям деятельности комитета по экономическому развитию и муниципальной собственности добавится утверждение стратегии социально-экономического развития Рязани; распоряжение имуществом и земельными участками, находящимися в муниципальной собственности.
Кроме того, комитет по градостроительной деятельности и землепользованию займется вопросами по утверждению генерального плана Рязани и изменениями в генплан.