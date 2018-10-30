Во вторник, 30 октября, рязанцев покажут в новом шоу о новобрачных «Четыре свадьбы». Об этом сообщила пресс-служба телеканала «Пятница!».
В каждом выпуске программы четыре пары из разных городов России будут соревноваться за главный приз — романтическое путешествие на двоих.
По правилам реалити-шоу, бороться за приз будут невесты: они посетят свадьбы своих соперниц и оценят торжества.
В числе участников проекта оказались и рязанцы Ирина и Семен. Отмечается, что ради победы Ирина «постарается превзойти своих конкуренток в выборе места проведения мероприятия, свадебного наряда и даже меню».
Премьера шоу состоится во вторник, 30 октября, в 19:00 на телеканале «Пятница!».
Напомним, ранее журналисту RZN.info удалось побывать на съемках свадебной церемонии и