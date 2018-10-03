Житель Милославского района попал под суд из-за украденного приемника

В
Известно, что 22 мая 2018 года мужчина забрался в дом к потерпевшему и вынес оттуда радиоприемник. После этого злоумышленник скрылся и распорядился техникой по своему усмотрению.
Открытое судебное заседание назначили на 15 октября.
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В
Известно, что 22 мая 2018 года мужчина забрался в дом к потерпевшему и вынес оттуда радиоприемник. После этого злоумышленник скрылся и распорядился техникой по своему усмотрению.
Открытое судебное заседание назначили на 15 октября.
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