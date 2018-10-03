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15:11, 3 октября 2018 726
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В Рязани задержали членов банды, распространяющей героин

В Рязани задержали членов банды, распространяющей героин

В Рязани задержали членов банды, распространяющей героин. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Оперативники получили информацию о том, что 37-летняя и 30-летняя приятельницы причастны к организации сбыта наркотиков в городе.

Обследуя их квартиры, сотрудники полиции нашли пакет с порошкообразным веществом и несколько десятков контейнеров с аналогичным веществом. Экспертиза установила, что злоумышленницы хранили более 590 граммов героина.

Выяснилось, что рязанки ожидают поступления еще одной оптовой партии наркотика и подготовили операцию по задержанию злоумышленников. На въезде в город силовики остановили «девятку», в салоне которой нашли самодельную упаковку с порошкообразным веществом.

Эксперт-криминалист установил, что злоумышленники, находившиеся в машине, 29-ти и 22-летние граждане одной из стран Средней Азии, незаконно транспортировали более 145 граммов героина.

Устанавливаются все звенья цепи незаконного распространения сильнодействующего наркотического средства.

Возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 228.1 УК РФ, по которой грозит до 20-ти лет тюрьмы. Подозреваемых взяли под стражу.


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