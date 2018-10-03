Рязанские активисты составили топ-10 «убитых» дорог региона. Об этом сообщила пресс-служба Общероссийского народного фронта.
Первое место в рейтинге заняла дорога к деревне Волшута Михайловского района. Второе — улица Интернациональная в Рязани, третье — Славянский проспект.
Четвертой стала улица Тимакова, пятой — Станкозаводская улица, шестой — дорога от поселка Шилова к федеральной трассе, седьмой — улица 50 лет СССР в Касимове, восьмой — улица Космонавтов в Рязани, девятой — Муромское шоссе в Касимове, десятой — Озерная улица в Рязани.
Отмечается, что что по итогам 2017 года девять из десяти дорог, попавших в топ, были отремонтированы.