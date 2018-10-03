Из-за аварии без электричества остались несколько районов Рязани

Вечером в среду, 3 октября, без электричества остались несколько районов Рязани. Очевидцы сообщили, что район Канищева оказался полностью обесточен.
Массовое отключение света рязанцы начали активно обсуждать в соцсетях. По словам жителей города, света нет в Канищеве, Недостоеве и Семчине.
«Согласно данным аварийной службы, произошла авария на электроподстанции Дягилево», — отметил один из жителей города.
Отметим, что по экстренным номерам телефона на звонки журналиста RZN.info никто не ответил.
Информация уточняется.
Видео Ирины Кузминовой