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21:51, 3 октября 2018 2 244
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Из-за аварии без электричества остались несколько районов Рязани

Из-за аварии без электричества остались несколько районов Рязани

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

Вечером в среду, 3 октября, без электричества остались несколько районов Рязани. Очевидцы сообщили, что район Канищева оказался полностью обесточен.

Массовое отключение света рязанцы начали активно обсуждать в соцсетях. По словам жителей города, света нет в Канищеве, Недостоеве и Семчине.

«Согласно данным аварийной службы, произошла авария на электроподстанции Дягилево», — отметил один из жителей города.

Отметим, что по экстренным номерам телефона на звонки журналиста RZN.info никто не ответил.

Информация уточняется.

Видео Ирины Кузминовой


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