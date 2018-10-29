Житель Сасова отсудил у банка более 90 тысяч страховой премии. Об этом сообщил
Отмечается, что рязанец подал в суд на «Банк ВТБ». Он заключил договор о кредите и подписал заявление о страховании. Стоимость услуги составила более 70 тысяч рублей и включала в себя вознаграждение банка и возмещение затрат на оплату страховой премии. Банк снял указанную сумму со счёта.
Мужчина обратился с заявлением о возврате страховой премии, однако ему отказали. Позже он также прислал ответчику претензию о возврате денег, но банк снова отказал.
С банка взыскали премию, вознаграждение за подключение к программе страхования, компенсацию морального вреда, штраф и судебные расходы на общую сумму более 90 тысяч рублей.
Апелляционную жалобу оставили без удовлетворения, решение без изменения. Оно вступило в законную силу.