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10:14, 29 октября 2018 1 246
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Житель Сасова отсудил у банка более 90 тысяч 2

Житель Сасова отсудил у банка более 90 тысяч

Житель Сасова отсудил у банка более 90 тысяч страховой премии. Об этом сообщил сайт облсуда.

Отмечается, что рязанец подал в суд на «Банк ВТБ». Он заключил договор о кредите и подписал заявление о страховании. Стоимость услуги составила более 70 тысяч рублей и включала в себя вознаграждение банка и возмещение затрат на оплату страховой премии. Банк снял указанную сумму со счёта.

Мужчина обратился с заявлением о возврате страховой премии, однако ему отказали. Позже он также прислал ответчику претензию о возврате денег, но банк снова отказал.

С банка взыскали премию, вознаграждение за подключение к программе страхования, компенсацию морального вреда, штраф и судебные расходы на общую сумму более 90 тысяч рублей.

Апелляционную жалобу оставили без удовлетворения, решение без изменения. Оно вступило в законную силу.


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1 неделя назад
«Дожить бы». Что думают рязанцы о повышении пенсионного возраста

«Дожить бы». Что думают рязанцы о повышении пенсионного возраста 7

По результатам соцопросов, эту инициативу положительно оценили, по разным данным, лишь 3,9-8% респондентов.

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