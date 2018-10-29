В Рязанской области зафиксировали две вспышки бешенства животных. Карантин объявили в Михайловском и Спасском районах. Постановления губернатора опубликовали на сайте регионального правительства в пятницу, 26 октября.
Во всех случаях бешенство обнаружили в личных подворьях. Угрожаемой зоной объявили деревни Шанчерово и Моньясово. На период карантина оттуда запретили вывозить кошек и собак. Ветеринары продезинфицируют здания, привьют зверей и напомнят жителям правила их содержания. Больных зверей усыпят.
Ограничительные меры продлятся до 26 декабря.
Напомним, ранее карантин