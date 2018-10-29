В Рязанской области задержали четыре пассажирских поезда. Об этом сообщил
Как отмечается в сообщении, по техническим причинам на перегоне Перевлес — Листвянка Казанского направления Московской железной дороги в пути задержали пассажирские поезда №9 Самара — Москва, №21 Ульяновск — Москва, №65 Тольятти — Москва и №391 Челябинск — Москва.
Из расписания вывели пригородный поезд №6040 Лесок — Сасово.
Задержка пассажирских поездов составляет от часа до двух.
Железнодорожники принимают все необходимые меры, чтобы сократить опоздание поездов.