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10:50, 29 октября 2018 1 318
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В Рязани выступил Валерий Меладзе. Обзор Instagram

В Рязани выступил Валерий Меладзе. Обзор Instagram

В воскресенье, 28 октября, в концертном зале филармонии выступил заслуженный артист России Валерий Меладзе.

Исполнитель посетил Рязань с большой сольной программой «Мой брат», которая началась в семь вечера и продлилась около двух часов.

Известный певец исполнил как новые, так и самые популярные песни: «Сэра», «Я не могу без тебя», «Притяжения больше нет», «Вопреки», «Небеса» и многие другие хиты.

Редакция RZN.info сделала подборку фото и видео выступления.

Фото пользователя Instagram ola_belova


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Вчера ездила в Рязань на концерт. Да, знаю, и в Москве в кремле Валерий будет скоро выступать. Но ценник отличается прилично. Кроме того, в Рязани небольшой зал и очень уютная атмосфера. Артист работает с залом, и ты чувствуешь, что ты принимаешь в этом участие, что ты часть этого мероприятия. А в кремле была бы всего лишь "балкончик, где вы? Не слышу вас"... Столько песен было спето и старых и новых. А голосище!!! Вот хоть бы малейший повод дал придраться, хоть где то петуха бы дал. Нет. Все супер, все прекрасно. В общем с утра пою и ещё недельку наверно буду петь: селяви, обернитесь, текила-любовь, я не могу без тебя, салют Вера...и многое другое.

Публикация от Olga Belova (@ola_belova)

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