В Рязани при благоустройстве площадки для собак рабочие повредили снаряды и забор

В парке имени Гагарина в Приокском при благоустройстве площадки для выгула собак рабочие повредили снаряды и забор. Об этом редакции RZN.info рассказала жительница микрорайона Анастасия Приймак.

По ее словам, парк начали благоустраивать в августе. На тот момент на площадке для собак уже были установлены снаряды, лавочки и сетчатая ограда. В середине октябре рабочие завезли на территорию песок, щебень и начали выкладывать тротуарную плитку.

Владельцы собак высказались против укладки плитки и обратились к подрядчику. «Мы звонили по указанному номеру в объявлении, чтобы объяснить, что плитка на площадке не нужна, так как собакам ни бегать, ни прыгать там будет нельзя. Там нас направили в администрацию. В администрации ответили, что не имеют к этому отношения и отправили обратно к подрядчику», — рассказала рязанка. «Собакам нельзя заниматься на асфальте или плитке, от этого страдают суставы и лапы стираются в кровь», — добавила она.

На прошлой неделе рабочие все же выложили тротуарную плитку. «Положили так, что лавочки ушли под землю. Расстояние между одной из лавочек и плиткой — 15 сантиметров, — пожаловалась девушка. — Также после первого же дождя цемент поплыл и плитка стала разъезжаться».

Кроме того, при ввозе песка на территорию площадки рабочие повредили снаряды и огораживающую сетку: в ней появилась дыра, которую собачники закрывают доской.

Фото Анастасии Приймак (первые два снимка — до благоустройства)