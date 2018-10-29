Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

18:34, 29 октября 2018 1 973
 0    0

В Рязани при благоустройстве площадки для собак рабочие повредили снаряды и забор 2

В Рязани при благоустройстве площадки для собак рабочие повредили снаряды и забор

В парке имени Гагарина в Приокском при благоустройстве площадки для выгула собак рабочие повредили снаряды и забор. Об этом редакции RZN.info рассказала жительница микрорайона Анастасия Приймак.

По ее словам, парк начали благоустраивать в августе. На тот момент на площадке для собак уже были установлены снаряды, лавочки и сетчатая ограда. В середине октябре рабочие завезли на территорию песок, щебень и начали выкладывать тротуарную плитку.

Владельцы собак высказались против укладки плитки и обратились к подрядчику. «Мы звонили по указанному номеру в объявлении, чтобы объяснить, что плитка на площадке не нужна, так как собакам ни бегать, ни прыгать там будет нельзя. Там нас направили в администрацию. В администрации ответили, что не имеют к этому отношения и отправили обратно к подрядчику», — рассказала рязанка. «Собакам нельзя заниматься на асфальте или плитке, от этого страдают суставы и лапы стираются в кровь», — добавила она.

На прошлой неделе рабочие все же выложили тротуарную плитку. «Положили так, что лавочки ушли под землю. Расстояние между одной из лавочек и плиткой — 15 сантиметров, — пожаловалась девушка. — Также после первого же дождя цемент поплыл и плитка стала разъезжаться».

Кроме того, при ввозе песка на территорию площадки рабочие повредили снаряды и огораживающую сетку: в ней появилась дыра, которую собачники закрывают доской.

Фото Анастасии Приймак (первые два снимка — до благоустройства)


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
20:36, 29 октября 2018
Во Франкфурте-на-Майне эвакуируют 18 тысяч человек из-за бомбы Второй мировой
19:03, 29 октября 2018
Школьники будут сдавать обязательный ЕГЭ по истории после 2022 года
18:34, 29 октября 2018
В Рязани при благоустройстве площадки для собак рабочие повредили снаряды и забор 2
18:14, 29 октября 2018
Сотрудник пытался пронести в скопинскую колонию гашиш
17:56, 29 октября 2018
На дизайн-проект рязанского центра Солженицына потратят почти пятьдесят миллионов 1
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
«Дожить бы». Что думают рязанцы о повышении пенсионного возраста

«Дожить бы». Что думают рязанцы о повышении пенсионного возраста 7

По результатам соцопросов, эту инициативу положительно оценили, по разным данным, лишь 3,9-8% респондентов.

Популярное
Комментируемое
Новое
7:55, 19 октября 2018 28 373
В Рязани насмерть сбили девушку — соцсети 3
11:38, 26 октября 2018 24 708
Глава Росгвардии открыл в Рязани закладной камень памятника погибшим силовикам
16:15, 20 октября 2018 22 558
В рязанской школе суп из тарелок сливали не для второй смены — мэрия 6
11:27, 21 октября 2018 22 100
В сети появилось видео момента нападения на керченский колледж 1
10:03, 19 октября 2018 19 395
Погибшая под колесами на Шлаковом девушка переходила дорогу по «зебре». Подробности ДТП 5
Все новости
Форум