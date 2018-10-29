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10:48, 29 октября 2018 1 644

В Рязани подвели итоги 25-го РКЛФ Кубка «Русской кожи» по мини-футболу. Фото

В Рязани подвели итоги 25-го РКЛФ Кубка «Русской кожи» по мини-футболу. Фото

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

В воскресенье, 28 октября, на стадионе «Золотые купола» подвели итоги 25-го РКЛФ Кубка «Русской кожи» по мини-футболу. В турнире участвовали более двух тысяч человек и 112 команд из Рязани и области. Завершился он в дополнительное время финального матча между пятикратным обладателем «Золотого» кубка «Арктик» и «Мэдисон-ОКА».

Церемонию награждения открыли депутаты гордумы, в частности, председатель совета директоров ФПК «Инвест» Галина Трушина и председатель совета директоров ГК «Барс» Александр Лемдянов. Они поблагодарили организаторов турнира и вручили им подарки.

Трушина поблагодарила команды за участие в соревнованиях и подчеркнула, что в очередной раз, независимо от результатов турнира, главную победу в нем одержала дружба.

«Играйте в футбол. Приводите своих детей, своих друзей и знакомых, чтобы эти кубки стали еще ярче», — добавила депутат и пожелала спортсменам благополучия, добра и мира.

Лемдянов отметил достойную игру команды ГК «Барс» и пожелал всем участникам турнира спортивных успехов.

По традиции, футбольные команды сражались за «Золотой», «Серебряный», «Бронзовый» и «Ветеранский» кубки.

Так, впервые обладателем «Золотого» кубка РКЛФ «Русская кожа» стала команда «Мэдисон-ОКА», одолевшая пятикратного чемпиона «Арктик». Помимо кубка, игрокам достался стол от партнера соревнований фабрики мебели «Korwood», сделанный в форме футбольных ворот. Отметим, что впервые «Ветеранский» кубок выиграла команда «Иномарка 62».

Важным нововведением в этом сезоне стало вручение значка «Клуб 100 голов РКЛФ». Этой награды удостоились восемь игроков, забившие сотню мячей в ворота за все турниры, в которых поучаствовали.

Остальные награды 25-го РКЛФ распределились следующим образом:

«Золотой» кубок:

  • 1 место — команда «Мэдисон-ОКА»;
  • 2 место — команда «Арктик»;
  • 3 место — команда «МФК Вятич».

В номинациях награды получили:

  1. «Лучший игрок» — Максим Жигунов (команда «Арктик»);
  2. «Лучший бомбардир» — Андрей Корольков 9 голов (команда «Компания Апельсин»,);
  3. «Лучший защитник» — Антон Лаврентьев (команда «Мэдисон-ОКА»);
  4. «Лучший вратарь» — Роман Малахов (команда «Арктик»);
  5. «Лучший тренер» — Дмитрий Аксенов (команда «Мэдисон-ОКА»).

«Серебряный» кубок:

  • 1 место — команда «РязГМУ»;
  • 2 место — команда «ГК Барс»;
  • 3 место — команда «Реставрация».

В номинациях награды получили:

  • «Лучший игрок» — Флери Болла (команда «РязГМУ»);
  • «Лучший бомбардир» — Данила Соколов, 16 голов (команда «Nova Technology»);
  • «Лучший защитник» — Сергей Шеварев (команда «ГК Барс»);
  • «Лучший вратарь» — Михаил Дубов (команда «Реставрация»).

«Бронзовый» кубок:

  • 1 место — команда «Рязанская ГРЭС»;
  • 2 место — команда «ЛФК Авангард»;
  • 3 место — команда «Бас-62».

В номинациях награды получили:

  • «Лучший игрок» — Илья Леднев (команда «Рязанская ГРЭС»);
  • «Лучший бомбардир» — Дмитрий Захаров, 18 голов (команда «ЛФК Авангард»);
  • «Лучший защитник» — Дмитрий Буханевич (команда «Рязанская ГРЭС»);
  • «Лучший вратарь» — Вячеслав Марков (команда «Бас-62»).

«Ветеранский» кубок:

  • 1 место — команда «Иномарка 62»;
  • 2 место — команда «Автоимпорт»;
  • 3 место — команда «Электросеть».

В номинациях награды получили:

  • «Лучший игрок» — Бухов Дмитрий (команда «Автоимпорт»);
  • «Лучший бомбардир» — Кутловский Александр, 9 голов (команда «Автоимпорт»);
  • «Лучший защитник» — Харламов Александр (команда «Иномарка 62»);
  • «Лучший вратарь» — Назаров Арсений (команда «Иномарка 62»).

Онлайн-чемпионат по FIFA 18:

  • 1 место — Александр Чурочкин (PC) и Заднепрянский Антон (PS4)
  • 2 место — Илья Ибатулин (PC) и Александр Федосеенко (PS4);
  • 3 место — Николай Иванов (PC) и Дмитрий Щербаков (PS4).

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

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