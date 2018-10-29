В Рязани подвели итоги 25-го РКЛФ Кубка «Русской кожи» по мини-футболу. Фото

В воскресенье, 28 октября, на стадионе «Золотые купола» подвели итоги 25-го РКЛФ Кубка «
Церемонию награждения открыли депутаты гордумы, в частности, председатель совета директоров ФПК «
Трушина поблагодарила команды за участие в соревнованиях и подчеркнула, что в очередной раз, независимо от результатов турнира, главную победу в нем одержала дружба.
«Играйте в футбол. Приводите своих детей, своих друзей и знакомых, чтобы эти кубки стали еще ярче», — добавила депутат и пожелала спортсменам благополучия, добра и мира.
Лемдянов отметил достойную игру команды ГК «Барс» и пожелал всем участникам турнира спортивных успехов.
По традиции, футбольные команды сражались за «Золотой», «Серебряный», «Бронзовый» и «Ветеранский» кубки.
Так, впервые обладателем «Золотого» кубка РКЛФ «Русская кожа» стала команда «Мэдисон-ОКА», одолевшая пятикратного чемпиона «Арктик». Помимо кубка, игрокам достался стол от партнера соревнований фабрики мебели «Korwood», сделанный в форме футбольных ворот. Отметим, что впервые «Ветеранский» кубок выиграла команда «Иномарка 62».
Важным нововведением в этом сезоне стало вручение значка «Клуб 100 голов РКЛФ». Этой награды удостоились восемь игроков, забившие сотню мячей в ворота за все турниры, в которых поучаствовали.
Остальные награды 25-го РКЛФ распределились следующим образом:
«Золотой» кубок:
- 1 место — команда «Мэдисон-ОКА»;
- 2 место — команда «Арктик»;
- 3 место — команда «МФК Вятич».
В номинациях награды получили:
- «Лучший игрок» — Максим Жигунов (команда «Арктик»);
- «Лучший бомбардир» — Андрей Корольков 9 голов (команда «Компания Апельсин»,);
- «Лучший защитник» — Антон Лаврентьев (команда «Мэдисон-ОКА»);
- «Лучший вратарь» — Роман Малахов (команда «Арктик»);
- «Лучший тренер» — Дмитрий Аксенов (команда «Мэдисон-ОКА»).
«Серебряный» кубок:
- 1 место — команда «РязГМУ»;
- 2 место — команда «ГК Барс»;
- 3 место — команда «Реставрация».
В номинациях награды получили:
- «Лучший игрок» — Флери Болла (команда «РязГМУ»);
- «Лучший бомбардир» — Данила Соколов, 16 голов (команда «Nova Technology»);
- «Лучший защитник» — Сергей Шеварев (команда «ГК Барс»);
- «Лучший вратарь» — Михаил Дубов (команда «Реставрация»).
«Бронзовый» кубок:
- 1 место — команда «Рязанская ГРЭС»;
- 2 место — команда «ЛФК Авангард»;
- 3 место — команда «Бас-62».
В номинациях награды получили:
- «Лучший игрок» — Илья Леднев (команда «Рязанская ГРЭС»);
- «Лучший бомбардир» — Дмитрий Захаров, 18 голов (команда «ЛФК Авангард»);
- «Лучший защитник» — Дмитрий Буханевич (команда «Рязанская ГРЭС»);
- «Лучший вратарь» — Вячеслав Марков (команда «Бас-62»).
«Ветеранский» кубок:
- 1 место — команда «Иномарка 62»;
- 2 место — команда «Автоимпорт»;
- 3 место — команда «Электросеть».
В номинациях награды получили:
- «Лучший игрок» — Бухов Дмитрий (команда «Автоимпорт»);
- «Лучший бомбардир» — Кутловский Александр, 9 голов (команда «Автоимпорт»);
- «Лучший защитник» — Харламов Александр (команда «Иномарка 62»);
- «Лучший вратарь» — Назаров Арсений (команда «Иномарка 62»).
Онлайн-чемпионат по FIFA 18:
- 1 место — Александр Чурочкин (PC) и Заднепрянский Антон (PS4)
- 2 место — Илья Ибатулин (PC) и Александр Федосеенко (PS4);
- 3 место — Николай Иванов (PC) и Дмитрий Щербаков (PS4).