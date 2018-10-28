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19:24, 28 октября 2018 1 746
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Рязань присоединилась к акции за чистый воздух

Рязань присоединилась к акции за чистый воздух

Рязань присоединилась к акции за чистый воздух. Ее также провели активисты Москвы, Челябинска, Новокузнецка, Екатеринбурга, Тюмени, Ростова-на-Дону, Казани, Тулы и Ульяновска.

Участники акции поддерживают требование Greenpeace к Роспотребнадзору публиковать в онлайн-режиме данные о загрязнении воздуха.

Желающие присоединиться могут распечатать плакат, сфотографироваться с ним и прислать снимок на адрес:kfomin@greenpeace.org.


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«Дожить бы». Что думают рязанцы о повышении пенсионного возраста

«Дожить бы». Что думают рязанцы о повышении пенсионного возраста 7

По результатам соцопросов, эту инициативу положительно оценили, по разным данным, лишь 3,9-8% респондентов.

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