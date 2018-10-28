Рязань присоединилась к акции за чистый воздух. Ее также провели активисты Москвы, Челябинска, Новокузнецка, Екатеринбурга, Тюмени, Ростова-на-Дону, Казани, Тулы и Ульяновска.
Участники акции поддерживают
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Рязань присоединилась к акции за чистый воздух. Ее также провели активисты Москвы, Челябинска, Новокузнецка, Екатеринбурга, Тюмени, Ростова-на-Дону, Казани, Тулы и Ульяновска.
Участники акции поддерживают
Желающие присоединиться могут распечатать
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По результатам соцопросов, эту инициативу положительно оценили, по разным данным, лишь 3,9-8% респондентов.