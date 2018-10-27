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15:50, 27 октября 2018 1 663
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В третьем городском субботнике поучаствовали почти две тысячи рязанцев. Фото

В третьем городском субботнике поучаствовали почти две тысячи рязанцев. Фото

В субботу, 27 октября, в Рязани прошел третий городской субботник. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

В субботнике поучаствовали более 1800 человек. С зеленых зон рязанских улиц убрали около 300 кубометров мусора.

Рязанцы очистили территорию на улицах Михайловское шоссе, Керамзавод, Сельских Строителей, Бирюзова, территории в парках имени Уткина и Советского Польского братства по оружию, скверы на площади Соборной и 50 лет Октября.

На улице Керамзавода спилили и вывезли сухие и аварийные деревья.

Работники «РМТПС» ликвидировали несанкционированную свалку с зеленых зон на улице Бирюзова.

В день уборки работали около 30 единиц спецтехники.


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1 неделя назад
«Дожить бы». Что думают рязанцы о повышении пенсионного возраста

«Дожить бы». Что думают рязанцы о повышении пенсионного возраста 7

По результатам соцопросов, эту инициативу положительно оценили, по разным данным, лишь 3,9-8% респондентов.

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