В третьем городском субботнике поучаствовали почти две тысячи рязанцев. Фото

В субботу, 27 октября, в Рязани прошел третий городской субботник. Об этом сообщил
В субботнике поучаствовали более 1800 человек. С зеленых зон рязанских улиц убрали около 300 кубометров мусора.
Рязанцы очистили территорию на улицах Михайловское шоссе, Керамзавод, Сельских Строителей, Бирюзова, территории в парках имени Уткина и Советского Польского братства по оружию, скверы на площади Соборной и 50 лет Октября.
На улице Керамзавода спилили и вывезли сухие и аварийные деревья.
Работники «РМТПС» ликвидировали несанкционированную свалку с зеленых зон на улице Бирюзова.
В день уборки работали около 30 единиц спецтехники.