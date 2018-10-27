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14:30, 27 октября 2018 111
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В Казани КамАЗ провалился под асфальт. Видео

В Казани КамАЗ провалился под асфальт. Видео

В Казани на проспекте Ямашева КамАЗ провалился под асфальт. В результате инцидента никто не пострадал. Видео произошедшего опубликовал Telegram-канал «Mash».

Как отмечает источник, ассенизаторский грузовик уже достали. Выясняются причины происшествия.


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