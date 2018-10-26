В Рязани начался опрос пассажиров общественного транспорта

Рязанцам предложили поучаствовать в опросе об общественном транспорта в часы пик. Исследование стартовало на сайте
В исследовании, которое проводит студия социологических исследований и общественной экспертизы «Блокпост», задействовано более 300 интервьюеров, участвуют 89 маршрутов общественного транспорта, 540 остановочных пунктов. Планируемое количество респондентов — пять тысяч человек.
Людей опрашивают внутри транспорта, на остановках, на улицах и на
В опросе могут поучаствовать все желающие. Как отметили авторы, в Рязани «назрела необходимость оптимизации перевозок пассажиров на маршрутной сети».
Результаты исследования «помогут значительно снизить загрузку улично-дорожной сети города транспортом, уменьшить негативное влияние транспортных потоков на окружающую среду и здоровье человека».