Рязанские СОБРовцы показали главе Росгвардии штурм здания. Фото

В пятницу, 26 октября, сотрудники рязанского СОБРа показали главе Росгвардии Виктору Золотову операцию по штурму здания. Она прошла на учебно-тренировочной базе для силовиков.
Мероприятие посетили губернатор Рязанской области Николай Любимов и руководитель регионального УМВД Сергей Лебедев. Во время операции группы двигались с трех сторон: с крыши на балконы, в окна первого этажа по лестнице и во входные двери импровизированного подъезда. Внутри здания установили противорикошетные щиты, также там располагались статические и передвижные мишени и была установлена взрывчатка.
При штурме применялись боевые патроны и использовались звуковые эффекты крика или плача. Силовики продемонстрировали захват малоэтажного частного дома, прохождение полосы препятствий и штурм автобуса с последующим разминированием.
Также сотрудники стреляли из автомобиля по обычным целям и по кузову ВАЗ-2114 на специальном конвейере, который пытался скрыться от преследователей.
Напомним, сегодня Виктор Золотов