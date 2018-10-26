Любимов и Золотов наградили отличившихся росгвардейцев

Глава региона Николай Любимов и глава Росгвардии Виктор Золотов наградили отличившихся сотрудников ведомства. Встреча прошла на территории обновленного учебного центра, в котором будет готовить подразделения Росгвардии, СОБРа и ОМОНа.
Им вручили правительственные награды и медали. По словам Золотова, рязанские бойцы Росгвардии успешно выполняют служебные задачи на территории страны.
«Важную роль в решении повседневных задач региональной безопасности играют подразделения Росгвардии Рязанской области, с участием которых по итогам работы за девять месяцев на территории обслуживания удалось на 20% снизить темпы прироста уличной преступности, а также почти на четверть сократить показатель числа лиц, погибших от преступлений», — отметил Золотов.
Любимов отметил стойкость и силу рязанских бойцов спецподразделений и наградил их нагрудными знаками «240 лет Рязанской губернии» и почетными грамотами.
Напомним, в этот же день сотрудники рязанского СОБРа
Помимо этого, глава Росгвардии