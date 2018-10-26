Из сарая касимовца вынесли лестницу и газовый баллон

В Касимове задержали местного жителя, который украл в деревне Болотцы лестницу, газовые баллоны и металл. Об этом сообщила
В полицию обратился 45-летний мужчина и сообщил что, ночью кто-то взломал дверь сарая на его участке и вынес металлические предметы.
Оперативники объехали пункты приема второсырья и нашли часть похищенных вещей.
Выяснилось, что к краже причастен 30-летний житель соседней деревни. Злоумышленника задержали.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ.