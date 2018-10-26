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11:16, 26 октября 2018 1 381
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Из сарая касимовца вынесли лестницу и газовый баллон

Из сарая касимовца вынесли лестницу и газовый баллон

Фото: Pixabay.com

В Касимове задержали местного жителя, который украл в деревне Болотцы лестницу, газовые баллоны и металл. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратился 45-летний мужчина и сообщил что, ночью кто-то взломал дверь сарая на его участке и вынес металлические предметы.

Оперативники объехали пункты приема второсырья и нашли часть похищенных вещей.

Выяснилось, что к краже причастен 30-летний житель соседней деревни. Злоумышленника задержали.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ.


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