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16:45, 25 октября 2018 1 454
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В Минфине рассказали, как стабилизировать цены на топливо

В Минфине рассказали, как стабилизировать цены на топливо

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Глава департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина Алексей Сазанов рассказал, как стабилизировать цены на топливо. По его словам, нужно лицензировать экспорт нефтепродуктов, передает РИА «Новости».

Правительство прорабатывает закон, предполагающий выдачу лицензии на экспорт нефтепродуктов с условием обязательных поставок топлива на внутренний рынок. Сазанов отметил, что сложность заключается в юридической стороне вопроса.

«Компании — чтобы на них ни в коем случае не наложить никакой дополнительной административной нагрузки сверх обязанности по поставкам на внутренний рынок, что есть святая обязанность социально ответственных компаний», — добавил он.

Ранее счетная палата предупредила о возможном резком подорожании бензина. Цены на топливо могут подняться из-за увеличения акциза.


© RZN.info

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