В Минфине рассказали, как стабилизировать цены на топливо

Глава департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина Алексей Сазанов рассказал, как стабилизировать цены на топливо. По его словам, нужно лицензировать экспорт нефтепродуктов, передает РИА «
Правительство прорабатывает закон, предполагающий выдачу лицензии на экспорт нефтепродуктов с условием обязательных поставок топлива на внутренний рынок. Сазанов отметил, что сложность заключается в юридической стороне вопроса.
«Компании — чтобы на них ни в коем случае не наложить никакой дополнительной административной нагрузки сверх обязанности по поставкам на внутренний рынок, что есть святая обязанность социально ответственных компаний», — добавил он.
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