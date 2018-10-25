Рязанского оператора по обращению с отходами не смогли выбрать с первого раза. Об этом в четверг, 25 октября, сообщил губернатор Николай Любимов.
По его словам, конкурс на определение единого оператора по обращению с ТКО состоялся два месяца назад, но антимонопольщики нашли нарушения при его проведении.
«Нам пришлось объявить новый конкурс, который проходит в настоящее время», — отметил политик.
Любимов рассказал, что после выбора оператора, тот должен предоставить свою инвестиционную программу по утилизации мусора и предложить свой проект тарифов, а с 1 января начать работу в регионе.
«Всегда тариф имеет большое значение для жителей, поэтому предпочтение будем отдавать экономичным проектам и самым не затратным для жителей, — заявил губернатор. — Мы намерены в ближайшие годы сделать систему обращения с отходами современной модернизированной и справедливой для населения».