Из-за сильных ливней в Краснодарском крае ввели режим ЧС

В Краснодарском крае из-за сильных дождей ввели режим чрезвычайной ситуации. Об этом со ссылкой на распоряжение губернатора Вениамина Кондратьева, передает РИА «
Как гласит постановление, режим ЧС ввели в Сочи, в Апшеронском и Туапсинском районах.
Из-за сильных дождей дома покинули 460 жителей. Около тысячи зданий затоплены. В регионе заблокировано железнодорожное сообщение, в связи с этим задержали 25 поездов. Два человека стали жертвами стихии.
Кроме того, участок трассы А-147 Джубга-Сочи разрушен. Движение по ней остановили.