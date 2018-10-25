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19:02, 25 октября 2018 402
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Из-за сильных ливней в Краснодарском крае ввели режим ЧС

Из-за сильных ливней в Краснодарском крае ввели режим ЧС

В Краснодарском крае из-за сильных дождей ввели режим чрезвычайной ситуации. Об этом со ссылкой на распоряжение губернатора Вениамина Кондратьева, передает РИА «Новости».

Как гласит постановление, режим ЧС ввели в Сочи, в Апшеронском и Туапсинском районах.

Из-за сильных дождей дома покинули 460 жителей. Около тысячи зданий затоплены. В регионе заблокировано железнодорожное сообщение, в связи с этим задержали 25 поездов. Два человека стали жертвами стихии.

Кроме того, участок трассы А-147 Джубга-Сочи разрушен. Движение по ней остановили.


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