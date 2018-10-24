Жители бараков на проезде Грибоедова обсудили застройку их территории

Во вторник, 23 октября, в Рязани прошли слушания по проекту застройки территории на проезде Грибоедова. В соответствии с ним, в границах улиц Либкнехта, Подгорной, Есенина и Грибоедова на месте восьми бараков появятся три многоэтажки и двухъярусная автостоянка.

Согласно документам, под снос пойдут дома № 3, 4, 5, 5-а, 5-б, 6, 7, 8. На их месте застройщик планирует возвести три многоквартирных дома разной этажности, расширить дворовую территорию и обустроить наземную парковку, над которой вторым ярусом появятся детская и спортивная площадки. Два дома будут иметь высоту 3-5 этажей, еще один — 4-9.

Реализацией проекта займется ООО «Строй-Профи». Гендиректор фирмы Константин Майбаум сообщил, что она намечена на 2022 год.

Известно, что застройка пройдет в три этапа. В первую очередь появится 4-9-этажный дом на месте домов № 5-а и 5-б. Вторая очередь включает строительство 3-5-этажного дома на месте домов №7 и 8. В третью очередь появится 3-5-этажка на месте домов № 3, 4, 5 и 6, а также наземная парковка.

На слушания зарегистрировались 37 человек. Обсуждение проекта длилось больше часа. Рязанцев интересовали сроки и условия расселения. По словам жительницы дома №8, ее семье предложили переехать из трехкомнатной квартиры в центре в поселок Карцево Рязанской области. «Я не согласна», — подчеркнула женщина.

К обсуждению присоединились рязанцы из домов с близлежащих улиц. По мнению жительницы дома № 34 по улице Есенина, новая девятиэтажка бросит тень на их здание. «Знаете, мне не все равно, будет у меня свет в окне или нет», — заявила рязанка и предложила обустроить на этом месте парк.

По словам Майбаума, принудительного переселения в Карцево не будет. Также он отметил, что в проекте учтены нормы строительства относительного других зданий.

Некоторые рязанцы ушли с затянувшихся, по их мнению, слушаний раньше их окончания, не оставив голос «за» или «против».

Заключение опубликуют в «Рязанских ведомостях».