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12:41, 24 октября 2018 2 279
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Рязанская область готова сотрудничать со штатом Юта — СМИ 2

Рязанская область готова сотрудничать со штатом Юта — СМИ

Фото: Pixabay.com

Рязанская область готова сотрудничать с американским штатом Юта. Положительно об этой идее отозвался губернатор Юты Гэри Герберт, передает РИА «Новости».

Во вторник, 23 октября, посол России в США Анатолий Антонов встретился с администрацией штата и предпринимателями. Он обсуждал с американцами создание бизнес-форумов и бизнес-комиссий на региональном уровне.

«Скажем, штат Юта и Рязань, штат Юта и Ижевск и какие-либо другие города», — сказал Антонов.

По словам посла, предложение о сотрудничестве с американским штатом ему накануне встречи озвучил глава Рязанской области Николай Любимов.

Антонов выразил надежду, что представители Рязанской области и штата Юты совершат визиты друг к другу.


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