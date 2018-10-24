Рязанская область готова сотрудничать с американским штатом Юта. Положительно об этой идее отозвался губернатор Юты Гэри Герберт, передает РИА «
Во вторник, 23 октября, посол России в США Анатолий Антонов встретился с администрацией штата и предпринимателями. Он обсуждал с американцами создание бизнес-форумов и бизнес-комиссий на региональном уровне.
«Скажем, штат Юта и Рязань, штат Юта и Ижевск и какие-либо другие города», — сказал Антонов.
По словам посла, предложение о сотрудничестве с американским штатом ему накануне встречи озвучил глава Рязанской области Николай Любимов.
Антонов выразил надежду, что представители Рязанской области и штата Юты совершат визиты друг к другу.