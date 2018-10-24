Рокотянская обсудила с рязанцами состояние кремлевской набережной и появление велодорожек

Во вторник, 23 октября, глава гордумы Юлия Рокотянская провела еженедельный личный прием граждан.
Рязанец Владимир Фомин пожаловался на состояние асфальта набережной на территории Рязанского кремля и отсутствие водостоков.
Ему ответили, что в этом году восстановили парапеты набережной и положили тротуарную плитку у часовни в парке. Обустройство водоотведения запланировано на 2019 год.
Говоря об отсутствии велодорожек в Рязани, Рокотянская отметила, что решить эту проблему нужно, опираясь на опыт других регионов. Она подчеркнула, что для начала необходимо обустроить плавные спуски с тротуаров.
«Это облегчит жизнь не только велосипедистам, но и женщинам с колясками, и людям с ограниченными возможностями. На эти цели необходимо закладывать средства в бюджет города», — заявила глава гордумы.
Также Рокотянская рекомендовала администрации проработать вопрос автобусных остановок на площади Победы и «Доме художника», где пассажиров высаживают за установленными пределами.
Кроме того, глава города пообещала помочь в решении организационных проблем фестиваля детских молодежных и театральных коллективов «Карусель-2018», который пройдет с 18 по 23 ноября.
В конце встречи студент РГУ Дмитрий Никифоров представил свой проект «В каждый двор — летний лагерь», по которому летом вожатые-аниматоры будут заниматься с детьми во дворах.
Рокотянская оценила идею, она рекомендовала коллегам подумать над организационно-правовой базой проекта и рассмотреть вопросы, связанные с безопасностью детей.