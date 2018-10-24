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10:27, 24 октября 2018 4 430
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Рокотянская обсудила с рязанцами состояние кремлевской набережной и появление велодорожек

Рокотянская обсудила с рязанцами состояние кремлевской набережной и появление велодорожек

Фото: Рязанская городская дума

Во вторник, 23 октября, глава гордумы Юлия Рокотянская провела еженедельный личный прием граждан.

Рязанец Владимир Фомин пожаловался на состояние асфальта набережной на территории Рязанского кремля и отсутствие водостоков.

Ему ответили, что в этом году восстановили парапеты набережной и положили тротуарную плитку у часовни в парке. Обустройство водоотведения запланировано на 2019 год.

Говоря об отсутствии велодорожек в Рязани, Рокотянская отметила, что решить эту проблему нужно, опираясь на опыт других регионов. Она подчеркнула, что для начала необходимо обустроить плавные спуски с тротуаров.

«Это облегчит жизнь не только велосипедистам, но и женщинам с колясками, и людям с ограниченными возможностями. На эти цели необходимо закладывать средства в бюджет города», — заявила глава гордумы.

Также Рокотянская рекомендовала администрации проработать вопрос автобусных остановок на площади Победы и «Доме художника», где пассажиров высаживают за установленными пределами.

Кроме того, глава города пообещала помочь в решении организационных проблем фестиваля детских молодежных и театральных коллективов «Карусель-2018», который пройдет с 18 по 23 ноября.

В конце встречи студент РГУ Дмитрий Никифоров представил свой проект «В каждый двор — летний лагерь», по которому летом вожатые-аниматоры будут заниматься с детьми во дворах.

Рокотянская оценила идею, она рекомендовала коллегам подумать над организационно-правовой базой проекта и рассмотреть вопросы, связанные с безопасностью детей.


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5 дней назад
«Дожить бы». Что думают рязанцы о повышении пенсионного возраста

«Дожить бы». Что думают рязанцы о повышении пенсионного возраста 5

По результатам соцопросов, эту инициативу положительно оценили, по разным данным, лишь 3,9-8% респондентов.

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