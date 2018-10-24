Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:41, 24 октября 2018 2 346
 0    0

Проехавшая на «красный» иномарка устроила ДТП на улице Циолковского. Видео

Проехавшая на «красный» иномарка устроила ДТП на улице Циолковского. Видео

Во вторник, 23 октября, на перекрестке на улице Циолковского столкнулись две иномарки. Видео аварии опубликовали в группе «Дороги Рязани» «ВКонтакте».

На записи видно, что автомобиль поворачивал налево на красный сигнал светофора.

Официальной информации о ДТП пока нет.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
14:13, 24 октября 2018
Рязанку оштрафовали за кражу iPhone
13:39, 24 октября 2018
В Сараях воры взломали магазин и вынесли стройматериалы 1
12:41, 24 октября 2018
Проехавшая на «красный» иномарка устроила ДТП на улице Циолковского. Видео
10:19, 24 октября 2018
Во Владимирской области загорелся магистральный газопровод
10:01, 24 октября 2018
За рулем врезавшейся в КамАЗ маршрутки был москвич — полиция
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
5 дней назад
Ближе к дому. Медицинский восстановительный центр «Движение» открыл новый филиал в Рязани

Ближе к дому. Медицинский восстановительный центр «Движение» открыл новый филиал в Рязани

В будущем подобные филиалы могут появиться в Канищеве и на Московском шоссе.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:28, 15 октября 2018 29 347
Житель Полян поймал в Оке 49-килограммовую рыбу 3
7:55, 19 октября 2018 26 449
В Рязани насмерть сбили девушку — соцсети 3
16:06, 15 октября 2018 24 227
Сотрудники Росгвардии избили беременную россиянку из-за лампочки. Видео 10
16:15, 20 октября 2018 21 258
В рязанской школе суп из тарелок сливали не для второй смены — мэрия 3
11:27, 21 октября 2018 19 794
В сети появилось видео момента нападения на керченский колледж 1
Все новости
Голосования

Вы любите собирать грибы?

Окончание опроса: 26.10.2018
Архив голосований
Форум