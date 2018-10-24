Проехавшая на «красный» иномарка устроила ДТП на улице Циолковского. Видео

Во вторник, 23 октября, на перекрестке на улице Циолковского столкнулись две иномарки. Видео аварии опубликовали в группе «
На записи видно, что автомобиль поворачивал налево на красный сигнал светофора.
Официальной информации о ДТП пока нет.
RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Во вторник, 23 октября, на перекрестке на улице Циолковского столкнулись две иномарки. Видео аварии опубликовали в группе «
На записи видно, что автомобиль поворачивал налево на красный сигнал светофора.
Официальной информации о ДТП пока нет.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьРодители погибшего младенца из Рязани не предупредили врачей о прекращении его лечения
|
cледующая новость →Рязанская область готова сотрудничать со штатом Юта — СМИ
В будущем подобные филиалы могут появиться в Канищеве и на Московском шоссе.