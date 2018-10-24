Мэрия назвала подделкой фотографию из школьной столовой

Мэрия назвала подделкой
«В школе с понедельника работает комиссия Роспотребнадзора. По словам директора школы Елены Карасевой, с жалобами на качество питания ни к сотрудникам учреждения, ни к представителям ведомства в эти дни никто не обращался», — сообщили в горадминистрации.
Пресс-служба отметила, что по результатам недавнего анкетирования учащихся школы, более 56% детей довольны качеством питания.
Также известно, что с 25 октября поменяется весь состав работников пищеблока школы.
«Руководство школы открыто для общения с детьми и родителями и просит все жалобы, в том числе относящиеся к качеству питания, направлять в адрес директора, классных руководителей и педагогов учреждения», — подчеркнули в мэрии.
Напомним, вечером в среду, 24 октября, ученики школы №57 снова