Цены на квартиры в рязанских новостройках повысятся с 1 ноября. О скором подорожании горожан предупредили в пресс-службе «Северной компании».
Изменение цен на квартиры объяснили ростом себестоимости строительства жилья — выросли цены на стройматериалы, подорожали грузоперевозки.
Как отметили в пресс-службе застройщика, в последние месяцы рязанцы проявляют повышенный интерес к новостройкам компании, в особенности к ЖК «
«Горожане стремятся обезопасить свои сбережения от обесценивания и пользуются для этого самым простым инструментом — инвестируют в недвижимость, — заявили в „Северной компании“. — За последний месяц уже
«Северная компания», крупный застройщик, входящий в топ-100 федерального рейтинга по объему сданного жилья, предлагает рязанцам квартиры в жилом комплексе в Горроще «
Офис застройщика расположен по адресу улица Соборная 14/2 строение 1. Работает в будни с 9:00 до 20:00 и в субботу с 10:00 до 15:30. Аккаунт «Северной компании» в