Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:59, 23 октября 2018 1 044

Жилье в Рязани подорожает с ноября — «Северная компания»

Жилье в Рязани подорожает с ноября — «Северная компания»

Цены на квартиры в рязанских новостройках повысятся с 1 ноября. О скором подорожании горожан предупредили в пресс-службе «Северной компании».

Изменение цен на квартиры объяснили ростом себестоимости строительства жилья — выросли цены на стройматериалы, подорожали грузоперевозки.

Как отметили в пресс-службе застройщика, в последние месяцы рязанцы проявляют повышенный интерес к новостройкам компании, в особенности к ЖК «Академик» на улице Островского.

«Горожане стремятся обезопасить свои сбережения от обесценивания и пользуются для этого самым простым инструментом — инвестируют в недвижимость, — заявили в „Северной компании“. — За последний месяц уже выросли ставки по ипотеке в восьми крупнейших банках, потенциальные покупатели торопятся вложить деньги до очередного подорожания и наконец решить квартирный вопрос».

«Северная компания», крупный застройщик, входящий в топ-100 федерального рейтинга по объему сданного жилья, предлагает рязанцам квартиры в жилом комплексе в Горроще «Дом на Полетаева», в ЖК «Северный» в Олимпийском городке, ЖК «Метропарк» на берегу реки Трубеж, ЖК «Юный» в Канищеве и в ЖК «Паруса» на Солотчинском шоссе.

Офис застройщика расположен по адресу улица Соборная 14/2 строение 1. Работает в будни с 9:00 до 20:00 и в субботу с 10:00 до 15:30. Аккаунт «Северной компании» в Instagram, телефон 707-000.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

adv
RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Новости рубрики «Потребление»
10:59, 23 октября 2018
Жилье в Рязани подорожает с ноября — «Северная компания»
9:25, 23 октября 2018
Роскачество проверило докторскую колбасу 1
18:43, 21 октября 2018
В Подмосковье автобус столкнулся с маршруткой, погибли четверо
10:58, 19 октября 2018
Рязанский бензин подорожал на 45 копеек. Статистика
10:02, 18 октября 2018
Роскачество проверило светлое пиво
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 дня назад
Брошенные реки. Какие рязанские водоемы в будущем могут исчезнуть с географических карт

Брошенные реки. Какие рязанские водоемы в будущем могут исчезнуть с географических карт

В Рязани свои воды несут несколько речек, относящихся к Окскому бассейну. Некоторые из них находится либо под угрозой исчезновения, либо рискуют превратиться в грязные канавы.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:28, 15 октября 2018 29 047
Житель Полян поймал в Оке 49-килограммовую рыбу 3
7:55, 19 октября 2018 25 972
В Рязани насмерть сбили девушку — соцсети 3
16:06, 15 октября 2018 24 025
Сотрудники Росгвардии избили беременную россиянку из-за лампочки. Видео 10
16:15, 20 октября 2018 20 547
В рязанской школе суп из тарелок сливали не для второй смены — мэрия 3
21:36, 9 октября 2018 20 377
В Рязани загорелась Академия ФСИН 1
Все новости
Голосования

Вы любите собирать грибы?

Окончание опроса: 26.10.2018
Архив голосований
Форум