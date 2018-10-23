В Рыбновском районе столкнулись маршрутка и КамАЗ

Вечером во вторник, 23 октября, в Рыбновском районе столкнулись микроавтобус Citroën и КамАЗ.
«Возможно, много пострадавших, столкновение лобовое», — рассказал очевидец. По его словам, в сторону Рязани образовалась пробка.
В пресс-службе регионального ГУ МЧС рассказали, что информация о ДТП поступила в 17:40. На 162-ой километр трассы М-5 «Урал» выехали один пожарный расчет и один спасательный автомобиль.
По данным ведомства, есть пострадавшие.
Подробности ДТП уточняются.
Позже стало известно, что в аварии