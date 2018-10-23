«Рельеф-Центр» наградил участников фестиваля науки «РГУ. science»

С 19 по 20 октября в Рязани прошел пятый фестиваль «РГУ. Science», входящий в комплекс мероприятий Всероссийского фестиваля науки. В этом году площадками для него стали экономический корпус РГУ имени Есенина и детский технопарк «Кванториум».
В течение двух дней школьники всех возрастов участвовали в научных шоу и мастер-классах, посещали научно-популярные лекции, интерактивные выставки, проводили химические и физические опыты.
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По его условиям, участникам предстояло создать декоративно-прикладную работу, связанную с промыслами и ремеслами, распространенными в Рязанской области: вышивка, глиняная скульптура, кружевоплетение, ткачество, плетение из лозы, а также создание народных костюмов, моделирование предметов быта и орудий труда, использовавшихся предками.
Учителя, присутствовавшие на фестивале вместе со школьниками, также получили подарки от компании «Рельеф-Центр» — актуальные новинки товаров из ассортимента для занятий творчеством.