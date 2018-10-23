Двое рязанских полицейских предстанут перед судом за угрозы и вымогательство

В Рязани двое бывших полицейских предстанут перед судом. Они угрожали человеку и вымогали у него деньги, сообщил
Известно, что в октябре 2017 года в отделение обратился рязанец, из машины которого украли пневматический пистолет.
Задержав подозреваемого, один их оперативников начал ему угрожать. Вместе со своим коллегой он потребовал у мужчины 30 тысяч, чтобы не привлекать его к ответственности.
Злоумышленники встретились с рязанцем в безлюдном месте. Когда он передал оперативникам первую половину вознаграждения, их задержали.
В отношении бывших полицейских возбудили уголовные дела по части 3 статьи 30 части 3 статьи 159 УК РФ и пункту «а» части 3 статьи 286 УК РФ.