Рязанка украла 8 миллионов при продаже недвижимости. Об этом сообщил
Установлено, что женщина сообщила пострадавшим ложные сведения о фирме, у которой якобы есть договор с «ТУ Росимущество» о продаже нежилого помещения. Однако никакой договоренности не было.
Рязанцы, которые захотели купить недвижимость, перевели деньги на счет фирмы для участия в торгах. Позже злоумышленница украла эти средства.
Суд назначил наказание ей наказание в виде четырех лет лишения свободы. Но у осужденной есть трое несовершеннолетних детей, поэтому отбывать срок она будет когда младшему исполнится 14 лет.