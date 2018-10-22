«Рязаньавтодор» получил региональные награды за вклад в развитие дорожной отрасти

В пятницу, 19 октября, АО «
Восемь работников предприятия отметили за многолетний добросовестный труд почетными грамотами, знаками губернатора Рязанской области, ценным подарком. Двое из них получили звания «Почетный работник транспорта и дорожного хозяйства».
Награды вручил зампред правительства Олег Харивский.
«Вы все достойны наград, но сегодня отмечены лучшие из лучших», — отметил он.
Гендиректор АО «Рязаньавтодор» Валерий Бебко и директор Касимовского ДРСУ Алексей Михалев получили знаки «240 лет Рязанской губернии».
Напомним, в октябре АО «Рязаньавтодор» завершил ремонт дорог на девяти участках Рязанской области. Также ведется строительство трасс протяженностью 0,55 км и 1,6 км в Касимовском и Александро-Невском районах.