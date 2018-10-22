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13:26, 22 октября 2018 1 360

«Рязаньавтодор» получил региональные награды за вклад в развитие дорожной отрасти

«Рязаньавтодор» получил региональные награды за вклад в развитие дорожной отрасти

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

В пятницу, 19 октября, АО «Рязаньавтодор» получил региональные награды за вклад в развитие дорожной отрасли. Церемония награждения прошла в рязанском музыкальном театре в преддверии профессионального праздника.

Восемь работников предприятия отметили за многолетний добросовестный труд почетными грамотами, знаками губернатора Рязанской области, ценным подарком. Двое из них получили звания «Почетный работник транспорта и дорожного хозяйства».

Награды вручил зампред правительства Олег Харивский.

«Вы все достойны наград, но сегодня отмечены лучшие из лучших», — отметил он.

Гендиректор АО «Рязаньавтодор» Валерий Бебко и директор Касимовского ДРСУ Алексей Михалев получили знаки «240 лет Рязанской губернии».

Напомним, в октябре АО «Рязаньавтодор» завершил ремонт дорог на девяти участках Рязанской области. Также ведется строительство трасс протяженностью 0,55 км и 1,6 км в Касимовском и Александро-Невском районах.


Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

© RZN.info

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