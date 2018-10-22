Голы воспитанников принесли ФК «Рязань» победу над «Зорким». Видео

Голы воспитанников принесли ФК «Рязань» победу над «Зорким». В субботу, 20 октября, «горожане» выиграли со счетом 2:1.
В первом тайме гости имели несколько выходов один на один, но забить так и не смогли. Рязанцы же реализовали первый голевой момент в первом тайме.
Владислав Мещеряков в касание отправил мяч в сетку, после передачи Евгения Маричева.
Второй тайм начался с удаления Юрия Кулешова, который получил вторую желтую карточку.
В меньшинстве рязанцы начали играть на контратаках, одну из которых завершил Михаил Сентюрин. Свой гол 17-летний воспитанник отпраздновал походкой Конора МакГрегора.
В ответной же атаке гости смогли один мяч отыграть, но сравнять счет им не удалось.
Следующий матч рязанцы сыграют в субботу, 27 октября, в Раменском против местного «Сатурна».
Фото ФК «Рязань» «ВКонтакте»