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11:10, 22 октября 2018 868
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Голы воспитанников принесли ФК «Рязань» победу над «Зорким». Видео

Голы воспитанников принесли ФК «Рязань» победу над «Зорким». Видео

Голы воспитанников принесли ФК «Рязань» победу над «Зорким». В субботу, 20 октября, «горожане» выиграли со счетом 2:1.

В первом тайме гости имели несколько выходов один на один, но забить так и не смогли. Рязанцы же реализовали первый голевой момент в первом тайме.

Владислав Мещеряков в касание отправил мяч в сетку, после передачи Евгения Маричева.

Второй тайм начался с удаления Юрия Кулешова, который получил вторую желтую карточку.

В меньшинстве рязанцы начали играть на контратаках, одну из которых завершил Михаил Сентюрин. Свой гол 17-летний воспитанник отпраздновал походкой Конора МакГрегора.

В ответной же атаке гости смогли один мяч отыграть, но сравнять счет им не удалось.

Следующий матч рязанцы сыграют в субботу, 27 октября, в Раменском против местного «Сатурна».

Фото ФК «Рязань» «ВКонтакте»


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«Дожить бы». Что думают рязанцы о повышении пенсионного возраста

«Дожить бы». Что думают рязанцы о повышении пенсионного возраста 4

По результатам соцопросов, эту инициативу положительно оценили, по разным данным, лишь 3,9-8% респондентов.

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