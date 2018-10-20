В субботу, 20 октября, вступили в силу новые правила восстановления водительских «прав». Постановление правительства
Теперь автомобилисты могут вернуть удостоверения только после того, как оплатят все штрафы. Им также придется пересдать экзамен на знание правил дорожного движения.
Водители, которых лишили «прав» за пьяную езду, должны будут пройди медосвидетельствование.
Получить «права» можно в любом отделении Госавтоинспекции. При этом заявление нужно подавать не позже чем за 30 дней до окончания срока лишения прав.