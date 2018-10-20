В ночь на понедельник будет пик осеннего звездопада

В ночь на понедельник, 22 октября, будет пик осеннего звездопада. В час можно можно увидеть до 25 метеоров, передает РИА «
Метеорный поток Ориониды назван в честь созвездия Ориона.
«Источником метеорного потока Орионид является комета Галлея. За ней остается пылевой хвост, и когда Земля пролетает сквозь него, находящиеся в этом хвосте частицы выпадают в виде мелких метеоров, которыми мы можем любоваться», — рассказал начальник научно-исследовательского отдела Нижегородского планетария Николай Лапин.
По его словам, в этом году наблюдению за Орионидами помешает яркая Луна. В ночь на понедельник она будет на наибольшей высоте над горизонтом.
Следующий звездопад ожидается 17 ноября.
«Это будут Леониды — один из самых ярких метеорных потоков», — добавил Лапин.